Мошенники обманывают россиян под предлогом выплат ко Дню народного единства

В преддверии Дня народного единства мошенники резко усилили активность, эксплуатируя тему фейковых выплат, подарков и «государственных бонусов». Об этом россиян предупредили эксперты Angara Security в беседе с РИА «Новости».

«Злоумышленники представляются сотрудниками органов государственной власти, социальных служб или сервисов и обещают россиянам разовые выплаты, «подарки к празднику» или «государственные бонусы за участие в общественных инициативах», — сообщили специалисты.

Злоумышленники спекулируют на патриотических чувствах граждан и идее государственной поддержки, используя уже отработанные схемы: для «получения» обещанного они просят подтвердить личность по телефону, назвать код из СМС или реквизиты банковской карты.

Также отмечается рост числа Telegram-ботов и фишинговых сайтов, имитирующих госресурсы и общественные организации с похожими доменными именами и дизайном. На таких ресурсах предлагают заполнить анкету или «подтвердить участие в акции», после чего похищают персональные и банковские данные. Особой мишенью становятся социально незащищённые граждане, легко верящие в правдоподобность предложений и переходящие на поддельные «Госуслуги».

«В преддверии Дня народного единства мы наблюдаем классическую схему социотехнического мошенничества. Для граждан старшего возраста осенний праздник ассоциируется с советской традицией, когда лучшие работники получали денежные вознаграждения к 7 ноября», — объяснил эксперт по социотехническому тестированию компании Яков Филевский.

Специалисты Angara Security рекомендуют проверять информацию о выплатах через официальные источники и помнить, что государство никогда не запрашивает коды из СМС, реквизиты банковских карт или пароли. Кроме того, никогда не просят сообщать такие данные и сотрудники госорганов и соцслужб. Также не стоит переходить по сомнительным ссылкам из неожиданных сообщений, даже если они сулят финансовую выгоду.

Ранее МВД России призвало пенсионеров использовать кнопочные телефоны без доступа к интернету как меру защиты от мошенников. Отсутствие онлайн-доступа значительно сокращает возможности злоумышленников для связи с потенциальными жертвами. Это лишь одна из рекомендаций по обеспечению безопасности.