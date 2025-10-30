Россия и США
30 октября, 09:20

В России оценили возможность введения ограничений для устройств Apple из-за мошенников

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Вероятность введения ограничений на работу устройств Apple с iOS в России является крайне низкой, заявил председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Он обратил внимание статистику, согласно которой на пользователей продукции американской корпорации приходится более 30% атак телефонных мошенников.

Эксперт подчеркнул, что мошенничество через мессенджеры и тип операционной системы — это разные вещи. По его словам, такие платформы, как Telegram и WhatsApp*, удобны для злоумышленников из-за анонимности, тогда как Apple и Android выступают в роли жертв.

«Не думаю, что в связи с этим кто-то будет накладывать какие-либо ограничения», — подчеркнул собеседник РИАМО.

Он также допустил, что мошенники могут целенаправленно выбирать владельцев устройств Apple, предполагая их более высокую платёжеспособность. При этом специалист отметил, что некоторые бренды на Android уже догоняют продукцию американской корпорации по ценовому уровню.

Ранее ФАС потребовала от Apple предустанавливать российские поисковики на гаджеты. Кроме того, Минцифры пригрозило Apple жёсткими мерами из-за российских поисковиков.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской, террористической и запрещённой.

