31 октября, 05:40

Сын Медведева уверен, что расстрелы чиновников за коррупцию в России не приживутся

Илья Медведев. Фото © пресс-служба Единой России

Китайская модель государственного управления, включая её крайние меры вроде расстрелов за коррупцию, неприемлема для России. Прямое заимствование опыта КНР невозможно из-за культурных и управленческих различий. Об этом сообщил руководитель проектов «Единой России» Илья Медведев на форуме «Россия инновационная».

«В Китае вообще расстреливают. Мы так делать не будем. Хотя в некоторых случаях это было бы полезно», — сказал Медведев.

Перенос китайских практик без учёта особенностей российского контекста недопустим. При этом вовлечение «Единой России» в формирование инновационной экосистемы по аналогии с ролью Компартии Китая будет «логичным и закономерным», заключил он.

Илья Медведев — сын председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. В партию он вступил в 2022 году, получив билет из рук Андрея Турчака, ныне главы Республики Алтай.

Однако в Китае с этим не всё так строго, как может показаться на первый взгляд. Ранее глава КНР Си Цзиньпин отправил в отставку девять высокопоставленных военных, усилив тем самым борьбу с коррупцией и нелояльностью в вооружённых силах. Никого из них не расстреливали.

