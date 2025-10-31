Россия обладает значительным количеством тел украинских военнослужащих, и готова их передать украинской стороне. Однако по заявлению посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, Киев проявляет лишь словесный интерес к их возвращению.

«Тел, которые могут быть переданы, если на то у украинской стороны будет хоть малейшее желание, очень большое количество», — сказал он в интервью РИА «Новости».

Мирошник считает, что украинское командование относится к своим солдатам как к «расходному материалу», и именно поэтому реальные действия по их репатриации отсутствуют. Посол также выдвинул предположение, что Украина отказывается принимать тела погибших, стремясь представить свои потери как минимальные, чтобы поддержать образ «непобедимой власти».

«Парадоксально, что украинские элитки наплевательски относятся к своим условным холопам. Они говорят: «Идите и умрите ради того, чтобы мы жили комфортно». Никто из них не отправил своих детей воевать, никто из них сам не пошёл воевать. Они отправили тех, кого поймали на улице», — добавил посол.

Российская сторона подчёркивает, что переданные Украине тела составляют лишь незначительную часть от общего числа, и Москва готова к дальнейшей передаче. Есть вероятность, что киевские власти не заинтересованы в получении останков солдат, поскольку это влечёт финансовые обязательства. Кроме того, неопределённость в вопросе гибели военнослужащих позволяет Незалежной избегать выплат семьям, что приводит к экономии бюджетных средств.

Напомним, что ранее Россия передала Украине около 1000 тел украинских военнослужащих. В свою очередь, Москва получила 31 тело своих погибших. Эти данные были официально подтверждены помощником президента и главой российской делегации на переговорах с Незалежной Владимиром Мединским.