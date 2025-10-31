Крокодил утащил в реку работника плантации – от него не осталось ничего

В Индонезии крокодил напал на рабочего плантации, выращивающей масличные пальмы. Об этом сообщает The Borneo Post. Инцидент произошёл на глазах напарника, когда мужчина подошёл близко к воде.

Пострадавший — 47‑летний Мухлис Тентра из Макассара. Утром он вместе с коллегами обрабатывал сорняки гербицидом и подошёл к берегу, чтобы набрать воду в ранцевый опрыскиватель. В этот момент оттуда на него набросился крокодил и утащил его в реку.

На место направлены полиция и пожарно‑спасательные подразделения. Поиски останков пока результатов не дали. По словам главы пожарной части, операции мешает слабый сигнал мобильной связи на территории плантации.

Ранее в Малайзии крокодил убил пенсионера, который решил искупаться в его речке. 80-летнего мужчину начала разыскивать полиция, однако в 500 метрах от места, где остались его шлёпанцы и полотенце безучастно валялась лишь его голова.