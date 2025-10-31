Россия и США
31 октября, 06:10

Сергей Шнуров допустил возможность записать дуэты с Булановой и Кадышевой

Обложка © VK / Надежда Кадышева, Telegram / Сергей Шнуров / группа Ленинград / Зоя, Telegram / Татьяна Буланова / Fan official

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что допускает возможность создания совместной композиции с заслуженной артисткой России Татьяной Булановой и народной артисткой РФ Надеждой Кадышевой.

«Я об этом не думал, но такое возможно. С Кадышевой я лично не знаком, а с Татьяной — да. Мы с ней из одного города, знаем друг друга, общались. Она, кстати, когда-то записывала совместный трек с группой «Ноль». То есть у неё был период, когда она заходила в рок-направление. Так что всё возможно», — исполнитель сказал в интервью ТАСC.

Активный рост интереса молодёжи к песням Булановой и Кадышевой он связывает с тем, что их композиции отличаются от современных мелодичностью и запоминаемостью.

Ранее Life.ru рассказал о закрытии последней российской кинокомпании Сергея Шнурова, ООО «Карбон Продакшн». Согласно данным ЕГРЮЛ, процедура ликвидации стартовала в мае, когда было принято соответствующее решение. Спустя три месяца Федеральная налоговая служба официально подтвердила прекращение деятельности данной организации.

Наталья Афонина
