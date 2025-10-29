Шнуров словами Shaman ответил на вопрос о русских мотивах в своём творчестве

Русские мотивы неизбежно звучат в песнях лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, потому что он сам — русский. Об этом музыкант рассказал в интервью ТАСС, комментируя выход нового альбома «Поролоновая свадьба».

«Русские мотивы часто звучат в моих песнях, и это неизбежно. Потому что я русский, а значит, от русских мотивов мне не избавиться», — сказал артист.

По словам Шнурова, его любимой композицией в новой пластинке стала песня «Свадьба». Релиз альбома запланирован на 31 октября.

Группа «Ленинград» известна своими сатирическими песнями, в которых сочетаются юмор, социальные темы и узнаваемая русская интонация. За годы творчества коллектив выпустил десятки хитов — от «WWW» и «Экспоната» до «В Питере — пить».

«Поролоновая свадьба» станет первым крупным релизом «Ленинграда» после длительного перерыва. Ранее Шнуров заявлял, что группа берет паузу, однако в последние месяцы он активно работает над новыми треками и видеоклипами.

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров продлил исключительные права на товарный знак «Ленинград» ещё на десять лет. Теперь правообладание действует до 3 декабря 2035 года и охватывает девять категорий по международной классификации товаров и услуг, включая печатную продукцию, одежду, косметику, менеджмент в сфере творческого бизнеса и организацию концертов.