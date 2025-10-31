Пять человек арестованы по делу о смерти 19-летнего внука Роберта Де Ниро

Пять человек арестованы в США по обвинениям, связанным со смертями от передозировки, включая внука актера Роберта Де Ниро и дочь сооснователя Blondie Криса Стейна. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Все пятеро были членами ОПГ, которая тысячами продавала по стране поддельные рецептурные опиоидные таблетки, куда был подмешан фентанил. В судебных материалах указано, что эти вещества стали причиной смерти трёх 19‑летних молодых людей, среди которых Леонардо Де Ниро и Акира Стейн.

Леонардо Де Ниро скончался в июле 2023 года в возрасте 19 лет. В тот же период Крис Стейн сообщил о смерти своей дочери Акиры от передозировки. Следствие и судебные процедуры продолжаются.

Напомним, что 19-летний внук Роберта Де Ниро в июле 2023 года лёг спать и не проснулся. Тогда причина смерти не разглашалась, но, возможно, перед сном он как раз принял одну из тех самых таблеток. О случившемся сообщила дочь актёра Дрена.