На видео сняли последствия налёта «Гераней» на Ладыжинскую ТЭС на Украине

В сети появились видео, снятые возле Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины, которую недавно атаковали дроны ВС РФ. Ролик опубликовал телеграм-канал «Повёрнутые на войне».

Последствия удара. Видео © Telegram / Повёрнутые на войне

Помимо общей разрухи, внимание на видео привлекает огромный столб чёрного дыма и широкая воронка, оставшаяся после прилёта.

Ранее Life.ru сообщал, что вчера в Винницкой области Украины в городе Ладыжин внезапно выключили водоснабжение и отопление. Местные власти организовали подвоз технической воды, чтобы у жителей был хотя бы какой-то её запас.