31 октября, 07:04

На видео сняли последствия налёта «Гераней» на Ладыжинскую ТЭС на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

В сети появились видео, снятые возле Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины, которую недавно атаковали дроны ВС РФ. Ролик опубликовал телеграм-канал «Повёрнутые на войне».

Последствия удара. Видео © Telegram / Повёрнутые на войне

Помимо общей разрухи, внимание на видео привлекает огромный столб чёрного дыма и широкая воронка, оставшаяся после прилёта.

Жителей Киева снова хотят оставить без тепла до зимы
Ранее Life.ru сообщал, что вчера в Винницкой области Украины в городе Ладыжин внезапно выключили водоснабжение и отопление. Местные власти организовали подвоз технической воды, чтобы у жителей был хотя бы какой-то её запас.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

