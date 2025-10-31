Предателя из Коми задержали при попытке уехать на Украину для вступления в ВСУ

ФСБ задержала жителя Печоры (Коми), который, по данным ведомства, намеревался вступить в военизированное формирование на стороне Украины. Мужчину сняли с поезда, следовавшего в Белгородскую область, откуда он планировал перейти границу.

По версии следствия, задержанный поддерживал киевский режим и через Telegram связался с куратором запрещённой в России украинской организации. Он предоставил свои личные данные и, как утверждает ФСБ, выполнил «проверочное задание» — сделал фото- и видеосъёмку объекта стратегической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса в Печоре.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Печоры, подозреваемого в государственной измене», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Мужчина планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против российских войск. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Ранее ФСБ предотвратила теракт на транспорте в Ставропольском крае, который готовил местный житель по заданию украинских спецслужб. Злоумышленник вышел на связь через Telegram, провёл разведку объекта и планировал его взорвать. Правоохранительные органы задержали подозреваемого до совершения преступления.