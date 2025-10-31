Глава РКН предложил заменить согласие на обработку персональных данных

Роскомнадзор предложил отказаться от массового сбора согласий на обработку персональных данных, внедрив вместо них отраслевые стандарты обработки сведений. Об этом заявил глава ведомства Андрей Липов, пояснив, что действующая модель не обеспечивает удобства и контроля для граждан.

По словам Липова, «институт согласий» был уместен на раннем этапе действия 152‑ФЗ, но сейчас его время прошло. Сегодня согласий стало слишком много, человек не в состоянии их отслеживать, а при сомнениях в правомерности использования данных защитить свои права сложно.

«Институт согласий как таковых, на наш взгляд, крайне устаревший. Он был эффективен на заре появления 152-го ФЗ, когда оставлял содержание согласия на усмотрение гражданина и компании», — сказал он.

РКН предлагает перейти к отраслевым стандартам: для каждой сферы — свой фиксированный набор необходимых данных. Так, один перечень будет для туриндустрии, другой — для образования и т. п. Соответствующие предложения направлены в правительство для включения во второй пакет мер по противодействию мошенничеству. По замыслу ведомства, это сделает обработку данных прозрачнее и понятнее для пользователей.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что ведомство специально ограничивает работу WhatsApp и Telegram, чтобы противодействовать преступности. Именно с этим связаны недавние сбои в мессенджерах, зафиксированные на юге России.