Роскомнадзор насчитал меньше стран с цифровым суверенитетом, чем с ядерным оружием

Только Россия, Китай и Соединённые Штаты являются государствами, достигшими высокого уровня полноценного цифрового суверенитета. Такое заявление сделал руководитель Роскомнадзора Андрей Липов в интервью газете «Известия».

Ключевым признаком суверенитета в цифровой сфере он назвал способность национальной экосистемы стабильно функционировать даже в условиях потенциального отключения от глобальной инфраструктуры интернета.

«Цифровой суверенитет — это ещё и умение себя защищать. Стран с полноценным цифровым суверенитетом меньше, чем государств с ядерным оружием. Лишь Россия, Китай и США способны поддерживать свой цифровой суверенитет на высоком уровне», — сказал он.

По словам Липова, информационную независимость стране обеспечивают отечественные поисковые системы, социальные сети, видеохостинги и мессенджеры. Дополнительную защиту, как отметил глава ведомства, гарантируют российская автоматизированная система безопасности интернета и собственные системы маршрутизации трафика.