Роскомнадзор насчитал меньше стран с цифровым суверенитетом, чем с ядерным оружием
Глава РКН Липов: Полноценный цифровой суверенитет есть только у РФ, Китая и США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff
Только Россия, Китай и Соединённые Штаты являются государствами, достигшими высокого уровня полноценного цифрового суверенитета. Такое заявление сделал руководитель Роскомнадзора Андрей Липов в интервью газете «Известия».
Ключевым признаком суверенитета в цифровой сфере он назвал способность национальной экосистемы стабильно функционировать даже в условиях потенциального отключения от глобальной инфраструктуры интернета.
«Цифровой суверенитет — это ещё и умение себя защищать. Стран с полноценным цифровым суверенитетом меньше, чем государств с ядерным оружием. Лишь Россия, Китай и США способны поддерживать свой цифровой суверенитет на высоком уровне», — сказал он.
По словам Липова, информационную независимость стране обеспечивают отечественные поисковые системы, социальные сети, видеохостинги и мессенджеры. Дополнительную защиту, как отметил глава ведомства, гарантируют российская автоматизированная система безопасности интернета и собственные системы маршрутизации трафика.
Ещё одним значимым шагом в укреплении цифрового суверенитета Липов назвал запуск национального мессенджера Max. Его критически важным преимуществом он считает целенаправленную и эффективную работу по противодействию мошенникам, встроенные системы безопасности которого уже заблокировали свыше 70 тысяч SIM-карт, использовавшихся преступниками для звонков гражданам. Липов добавил, что вклад в укрепление цифрового суверенитета вносят и сами пользователи, через понимание рисков, соблюдение определенных правил и развитие навыков безопасного использования онлайн-сервисов.
Ранее Life.ru сообщал, что в России появится «белый список» сервисов, доступных при отключении Интернета. При включении ограничения работа с этими ресурсами будет осуществляться на полной скорости соединения. Список решено обновлять каждую неделю.