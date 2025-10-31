Россия и США
31 октября, 07:20

Сразу в трёх российских аэропортах отменили ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Администрация аэропортов Волгограда, Тамбова и Ярославля отменила введённые ранее ограничения на полёты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своём телеграм-канале.

«Аэропорты Тамбов (Донское), Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в публикации.

Кроме того аэропорт Волгограда также продолжил работу в штатном режиме, рассказали в Росавиации.

Сразу шесть аэропортов России отменили «‎Ковёр» после отражения атаки ВСУ
Ранее Life.ru рассказывал, что аэропорт Вильнюса закрыли из-за «неизвестных объектов», замеченных в воздушном пространстве. Что именно это было, администрация воздушной гавани не уточнила. Ближайшие рейсы были перенаправлены.

