30 октября, 21:57

Вторжение «неизвестных объектов» привело к закрытию аэропорта Вильнюса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Amazing Travels

Международный аэропорт Вильнюса закрыли для приема и выпуска самолетов. Причиной стали «неизвестные объекты» в воздушном пространстве. Об этом сообщили в авиадиспетчерской службе аэропорта.

«Аэропорт закрыт, ориентировочно, до 21:05 по всемирному времени [00:05 мск], из-за неизвестных объектов в воздушном пространстве», — приводит сообщение источника ТАСС.

Диспетчеры не пояснили, что подразумевается под «неизвестными объектами». Ближайший рейс из Дюссельдорфа перенаправили на посадку в Ригу.

Ранее Вильнюсский международный аэропорт закрывали в октябре из-за инцидентов с полетами метеозондов, которые перевозили контрабандную табачную продукцию. В результате аэропорт закрывался четыре раза, а Каунасский международный аэропорт — один раз.

Лия Мурадьян
