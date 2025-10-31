34 охотников из Дагестана наградили за помощь в уничтожении дронов ВСУ

Руководство МВД Дагестана наградило охотников, которые помогали уничтожать появившиеся в небе украинские беспилотники. Благодарственные грамоты были вручены 34 мужчинам. Об этом сообщила в соцсети руководитель пресс-службы регионального ведомства Гаяна Гариева.

МВД Дагестана наградило охотников за помощь в ликвидации дронов. Видео © пресс-служба МВД Дагестана

«34-х охотников со всех уголков Дагестана вчера собрали в МВД республики для того, чтобы каждому из них лично пожать руку и сказать «Спасибо»! Каждый из них своими действиями, решительностью и молниеносной реакцией помог правоохранителям, нейтрализовав угрозу с неба», — сказано в тексте.

Министр внутренних дел региона Абдурашид Магомедов лично пожал руку каждому охотнику и признался, что простое ружьё иногда эффективнее, если расстояние до вражеского объекта в небе совсем небольшое. Чиновник напомнил, что брошены все силы правоохранителей на защиту населения, но бдительность и отвага среди мирных граждан никогда не будет лишней.

Как сообщалось, один из украинских БПЛА, атаковавших Дагестан, сбил замглавы села Новокули Рамазан Магомедов. Он использовал для этого простую охотничью винтовку, в которой оставался последний патрон. Его выстрел оказался успешным: дрон упал в поле, не повредив ни одного объекта.