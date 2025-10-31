ЕК задумала судиться с тремя странами из-за Украины

Еврокомиссия рассматривает возможность подачи иска против Венгрии, Польши и Словакии за введённые ими ограничения на импорт украинского зерна, пишет Politico. В Брюсселе считают, что односторонний запрет нарушает правила единого рынка ЕС.

Окончательное решение о возможном иске пока не принято. По данным издания, меры трёх стран усилили напряжённость в отношениях между ЕС и Киевом и стали продолжением фермерских протестов, которые прокатились по Европе из-за дешёвой агропродукции с Украины.

В 2024 году фермерские профсоюзы в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии заявляли, что из-за наплыва украинского зерна агробизнес перестал приносить прибыль. В результате страны ограничили импорт, но сохранили транзит, ужесточив контроль перевозок.

«Еврокомиссия не исключает возможности привлечения стран к суду за запрет украинского импорта», — отмечает Politico.

Ранее Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища после прекращения импортных поставок через Польшу. Импорт газа через Польшу, который ранее составлял более 9 миллионов кубометров в сутки, был остановлен утром 20 октября из-за плановых работ по модернизации на соединительной точке между системами двух стран. В результате Украина временно прекратила пополнение запасов топлива на фоне обстрелов энергетической инфраструктуры.