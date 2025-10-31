Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

31 октября, 08:04

Пенсионерка перепутала педали и влетела в остановку в Новосибирске, среди пострадавших – дети

Обложка © Telegram / mvd_54

В Новосибирске 76-летняя пенсионерка перепутала педали газа и тормоза, после чего её автомобиль протаранил автобусную остановку. В результате ДТП травмы получили пять человек, среди них — двое детей. Пострадавшие госпитализированы. Об этом пишет МВД по региону.

ДТП в Новосибирске. Фото © Telegram / mvd_54

«Водитель – женщина 1949 года рождения, управляя автомобилем Ravon Nexia, выезжая с придомовой территории, перепутав педали газа и тормоза, совершила наезд на остановку общественного транспорта, расположенную по улице Владимировской», — сказано в тексте.

Как уточняется, пострадали два ребёнка 2017 и 2018 года рождения, а также три женщины – 1982,1985 и 1997 года рождения.

Ранее сообщалось, что смертельная авария произошла утром 31 октября на федеральной трассе «Чита – Хабаровск» в Амурской области. На 1668-м километре столкнулись Toyota Ipsum и грузовик Volvo. Все четыре человека, находившиеся в легковушке, погибли на месте.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
