Последняя рабочая неделя 2025 года продлится всего два дня

Последняя рабочая неделя 2025 года будет очень короткой – всего два дня. Причиной тому стало решение Правительства России объявить 31 декабря нерабочим днём за счёт переноса выходных.

Таким образом, работать россияне будут только 29 и 30 декабря (понедельник и вторник). Среда, 31 декабря, станет предновогодним выходным, предваряющим празднование Нового 2026 года, которое начнётся в четверг, 1 января.