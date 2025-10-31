Россия и США
31 октября, 08:25

Последняя рабочая неделя 2025 года продлится всего два дня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zivica Kerkez

Последняя рабочая неделя 2025 года будет очень короткой – всего два дня. Причиной тому стало решение Правительства России объявить 31 декабря нерабочим днём за счёт переноса выходных.

Таким образом, работать россияне будут только 29 и 30 декабря (понедельник и вторник). Среда, 31 декабря, станет предновогодним выходным, предваряющим празднование Нового 2026 года, которое начнётся в четверг, 1 января.

Напомним, что в январе россияне будут отдыхать почти две недели. Мини-отпуск начнётся 31 декабря, а выйти на работу придётся 12 января. С 1 по 8 января граждане, работающие в формате пятидневной рабочей недели, смогут спокойно отметить Новый год, а 7 января — встретить и Рождество. Кстати на этой неделе россияне, наоборот, работают больше — шесть дней вместо пяти. Чтобы отдохнуть дома со 2 по 4 ноября, придётся потрудиться в субботу — 1 ноября.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Работа
  • Общество
