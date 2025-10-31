Глава NASA ответил Ким Кардашьян, сомневающейся в высадке на Луну

Исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи публично опроверг слова телезвезды Ким Кардашьян, которая усомнилась в реальности лунной миссии 1969 года. Поводом стала сцена из нового эпизода шоу «Семейство Кардашьян», где предпринимательница утверждает, что американцы не высаживались на Луну, ссылаясь на якобы заявление астронавта Базза Олдрина.

«Да, Ким Кардашьян, мы были на Луне… Шесть раз! И даже лучше — программа исследования Луны “Артемида” возобновляется под руководством президента США Дональда Трампа. Мы победили в предыдущей космической гонке и выиграем в этой», — написал Даффи в X.

Ранее агентство Reuters проверяло видео, в котором Олдрин якобы признавал подделку кадров высадки. Проверка показала, что ролик смонтирован: астронавт говорил о телевизионной анимации, а не о самой миссии.

Первая высадка на Луну состоялась 20 июля 1969 года: астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин совершили посадку модуля «Орел» в Море Спокойствия. До 1972 года NASA провело ещё пять успешных пилотируемых миссий — всего на Луне побывали 12 американских астронавтов, доставивших на Землю более 180 килограммов лунного грунта.

Теории о фальсификации лунных миссий появились после выхода в 1976 году книги Билла Кейсинга «Мы никогда не были на Луне» и до сих пор популярны среди скептиков. Согласно опросу ВЦИОМ 2020 года, почти половина россиян (49%) не верит в реальность американских высадок.

Программа NASA «Артемида», запущенная при президенте Дональде Трампе, нацелена на возвращение людей на Луну к концу текущего десятилетия и создание постоянной исследовательской базы на её поверхности.