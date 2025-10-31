Россия и США
31 октября, 08:41

Александр второй: У вдовы Абдулова появился новый муж

Вдова Абдулова Юлия Мешина представила нового мужа бизнесмена

Покойный Александр Абдулов с супругой Юлией. Обложка © ТАСС / Александр Куров

Прошло семнадцать лет с момента смерти народного артиста России Александра Абдулова, скончавшегося от рака лёгких в возрасте 54 лет. За два года до ухода из жизни актёр заключил брак с Юлией Мешиной, которая родила ему дочь Евгению. Наследница артиста, несмотря на то что потеряла отца в девятимесячном возрасте, унаследовала не только его внешность, но и творческие способности — недавно она поступила на режиссёрский факультет ВГИКа.

В жизни вдовы Абдулова также произошли изменения: спустя годы после смерти мужа Юлия встретила нового спутника жизни. Хотя пара официально не зарегистрировала отношения, на недавнем 50-летии Юлия представила возлюбленного — его тоже зовут Александр — как своего мужа. Супруги уже ведут совместное хозяйство, а Юлия посвящает себя домашним делам.

«Новый муж Абдуловой очень обеспеченный мужчина, он намного старше Юли и очень её любит. Мы не исключаем, что они официально поженятся. Но штамп для них не главное, они и так живут в гармонии» — рассказали kp.ru близкие семьи.

Ранее Life.ru вспомнил десять самых высоких звёзд советского и российского кино. Эти актёры поражали не только талантом, но и ростом. К примеру, Александр Абдулов мог сыграть кого угодно: от романтичного пижона до криминального авторитета, и его рост 190 см только добавлял персонажам убедительности.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

