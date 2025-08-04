Русские богатыри: 10 самых высоких российских и советских актёров ростом от 190 см

В мире кинематографа принято считать, что актёр должен быть среднего роста — не затмевать партнёрш и помещаться в кадр. Но это заблуждение! В нашем кино всегда были востребованы настоящие богатыри — мужчины под два метра ростом, которые одним своим появлением на экране заставляют зрителей замереть от восхищения. Мы собрали десять самых ярких примеров советских и российских актёров-гигантов, чей рост превышает 190 сантиметров, и каждый из них доказал, что размер действительно имеет значение — в хорошем смысле этого слова.

Какой рост у Александра Абдулова

Актёры-гиганты отечественного кино: кто самый высокий из звёзд. Фото © РИА Новости / Виталий Арутюнов

Главный сердцеед советского кино оказался не только талантливым, но и высоким — целых 190 сантиметров! Абдулов мог сыграть кого угодно: от романтичного пижона до криминального авторитета, и его рост только добавлял персонажам убедительности. Интересный факт — изначально роль Д'Артаньяна в легендарном фильме должна была достаться именно ему, но появился Боярский, и история пошла по другому пути. Тем не менее высокий рост Абдулова стал его визитной карточкой: на экране он выглядел не просто как актёр, а как настоящий король кино. Женщины млели от его обаяния, а мужчины завидовали статности и харизме. Даже играя отрицательных персонажей, Абдулов умудрялся оставаться привлекательным — и немалую роль в этом играла его внушительная фигура.

Какой рост у Николая Черкасова

Высокие актёры СССР и России: рост знаменитостей от 190 сантиметров. Фото © «Александр Невский» (1938), режиссёры Сергей Эйзенштейн, Дмитрий Васильев, Борис Иванов, сценаристы Сергей Эйзенштейн, Пётр Павленко / Kinopoisk

Рост в 198 сантиметров делал Черкасова идеальной кандидатурой на роли великих исторических личностей. Александр Невский, Иван Грозный — когда нужно было изобразить на экране величественного правителя, режиссёры знали, к кому обращаться. Черкасов начал свой творческий путь ещё в 20-е годы прошлого века и быстро понял, что его рост — это не препятствие, а огромное преимущество. В эпоху, когда спецэффекты были примитивными, а компьютерная графика вообще не существовала, физические данные актёра играли решающую роль. Черкасов умел использовать каждый сантиметр своего роста: его походка, жесты, даже способ держать голову — всё работало на создание образа могущественного и грозного правителя. Неудивительно, что именно он стал лицом исторического кино советской эпохи.

Какой рост у Максима Аверина

Богатыри российского кино: 10 самых рослых актёров. Фото © VK / Максим Аверин

Рост в 192 сантиметра сделал Максима Аверина настоящим маяком среди актёров современного российского кино. Зрители запомнили его по сериалам «Глухарь» и «Склифосовский», но мало кто знает, что впервые на экране он появился ещё в 90-е в рекламе печенья. После успеха «Глухаря» его начали приглашать везде — от драм до развлекательных телешоу. Правда, многие критики считают Аверина актёром одной роли и в этом есть доля истины. Его амплуа — серьёзный, немного грубоватый, но в глубине души добрый мужчина — кочует из проекта в проект. Но разве это плохо, если зрители любят именно такого Максима? Его рост добавляет персонажам весомости и надёжности, а в сериалах про врачей и полицейских это особенно важно.

Какой рост у Станислава Дужникова — любимец публики в XXL

Актёры ростом выше 190 см: звёзды советского и российского кино. Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Дужников с его 192 сантиметрами стал настоящим народным любимцем. «ДМБ», «Воронины», «Ивановы-Ивановы» — в каждом проекте он умудряется быть одновременно комичным и трогательным. Его телосложение менялось на протяжении карьеры: то он худел для ролей, то возвращался к привычным формам, но рост оставался неизменным преимуществом. В комедийных сценах высокий актёр создаёт особый контраст — когда двухметровый мужчина попадает в нелепую ситуацию, это выглядит ещё забавнее. А в драматических моментах его рост добавляет персонажам солидности и жизненного опыта. Дужников доказал, что высокий актёр может быть универсальным — главное, чтобы был талант и чувство юмора.

Какой рост у Евгения Сидихина — спортсмен на экране

Кто из российских актёров самый высокий: рейтинг звёзд-гигантов. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Евгений Сидихин — это не просто высокий актёр, а бывший спортсмен ростом 192 сантиметра, и это чувствуется в каждой его роли. Мощный, статный, с мужественным лицом — он идеально подходит для ролей военных, следователей, сыщиков. Сам актёр признавался, что в коммунальной квартире ему было тесно, и это неудивительно — такие люди созданы для просторов. В кино его рост работает как дополнительный инструмент актёрского мастерства: когда Сидихин появляется в кадре, сразу становится понятно, что перед нами человек, с которым лучше не связываться. Его персонажи излучают надёжность и силу, а это именно то, что нужно для ролей защитников закона и порядка.

Какой рост у Романа Филиппова

Высокие мужчины в кино: топ актёров СССР и России ростом от 190 см. Фото © «Бриллиантовая рука», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Советский актёр Роман Филиппов ростом 193 сантиметра редко играл главные роли, но его появление в кадре запоминалось навсегда. Микола Питерский из «Джентльменов удачи», Никифор Ляпис-Трубецкой из «12 стульев», Евгений Ладыженский из «Бриллиантовой руки» — каждая роль была яркой вспышкой. Филиппов доказал, что не обязательно быть главным героем, чтобы остаться в памяти зрителей. Его секрет — в умении использовать каждую секунду экранного времени по максимуму. Громкий голос, широкие жесты, выразительная мимика и, конечно, внушительный рост — всё это создавало неповторимый образ. Такие актёры — настоящее сокровище кинематографа, они делают фильм ярким и запоминающимся одним своим присутствием.

Какой рост у Николая Гринько

Рост знаменитых актёров: самые высокие звёзды отечественного кино. Фото © РИА Новости

Советский актёр Николай Гринько ростом 193 сантиметра стал символом доброты в советском кино. Профессор Громов из «Приключений Электроника», папа Карло из «Приключений Буратино» — его персонажи излучали тепло и мудрость. Удивительно, но именно высокий рост делал его ещё более трогательным: когда двухметровый мужчина говорит тихим, добрым голосом, контраст получается особенно впечатляющим. Николай Гринько мог сыграть и отрицательного персонажа, но зрители не поверили бы — слишком уж он был похож на доброго дедушку из сказки. Его рост работал не на устрашение, а на создание ощущения защищённости: рядом с таким человеком чувствуешь себя как за каменной стеной. В фильме «100 грамм для храбрости» он даже сыграл пьяного, но и там оставался милым и безобидным.

Рост Дмитрия Дюжева — Космос размером с небоскрёб

Актёры-великаны российского кинематографа: от 190 до 212 сантиметров. Фото © «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / Kinopoisk

Дмитрий Дюжев ростом 195 сантиметров прославился ролью Космоса в сериале «Бригада», и этот псевдоним соответствует истине — актёр действительно космических размеров! По собственному признанию, именно рост помог ему выделиться среди конкурентов на кастингах. В последние годы актёрская игра Дюжева вызывает споры, но отрицать влияние его физических данных на карьеру невозможно. Когда нужен высокий и внушительный персонаж, Дмитрий Дюжев — первый кандидат. Правда, иногда кажется, что он слишком полагается на свой рост и забывает о других аспектах актёрского мастерства. Но в молодости, особенно в «Бригаде», сочетание роста, харизмы и таланта работало безупречно.

Какой рост у Александра Трофимова

Советские и российские актёры-гиганты: кто поражал ростом на экране. Фото © «Д'Артаньян и три мушкетёра», режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы Марк Розовский, Александр Дюма / Kinopoisk

Советский актёр Александр Трофимов ростом 197 сантиметров навсегда вошёл в историю кино как кардинал Ришелье из фильма «Д'Артаньян и три мушкетёра». Представьте: в детстве мы смотрели на экран и видели грозного кардинала, даже не подозревая, что актёр, который его играет, почти двухметрового роста! Трофимов умел использовать свои физические данные для создания образа властного и опасного человека. Его кардинал получился именно таким, каким должен быть, — внушительным, грозным, способным одним взглядом заставить трепетать придворных. В этой роли рост актёра работал как дополнительный костюм — он делал персонажа ещё более впечатляющим и запоминающимся.

Какой рост у Андрея Свиридова — гигант из «Универа»

Самые высокие российские и советские актёры: топ-10 ростом от 190 см. Фото © «СашаТаня», режиссёры Сергей Казачанский, Михаил Старчак и др., сценаристы Алексей Иванов, Максим Шкаликов и др. / Kinopoisk

Свиридов с ростом 212 сантиметров — настоящий рекордсмен нашего списка! Многие помнят его по роли телохранителя Гены из сериалов «Универ» и «СашаТаня», но мало кто знает его удивительную историю. До актёрской карьеры Андрей Свиридов был профессиональным спортсменом — двукратным чемпионом СССР, чемпионом Белоруссии и Европы, даже играл в баскетбол за американскую команду. Травмы заставили уйти из спорта, и тогда он решил попробовать себя в кино. Начинал с рекламы и музыкальных клипов, снимался у Робби Уильямса и Энрике Иглесиаса, а потом перешёл на телевидение. Роли у него обычно небольшие, но когда нужен по-настоящему высокий и мощный актёр, продюсеры знают, кому звонить.