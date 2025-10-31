Поставщик дронов на СВО арестован в Бурятии за хищение денег с госзаказов
Виктор Яньков. Фото: © Telegram / Минпромторг Бурятии
Советский районный суд Улан‑Удэ арестовал гендиректора ООО «Аэроком» по делу о хищении бюджетных средств, выделенных Бурятией на поставку комплексов БПЛА для Минобороны РФ в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс‑служба суда.
По версии следствия, руководитель компании Виктор Яньков присвоил деньги, предназначенные для реализации контракта на беспилотные комплексы. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, мера пресечения — заключение под стражу до 12 декабря. Отмечается, что постановление пока не вступило в законную силу.
ООО «Аэроком» входит в сводный реестр предприятий ОПК. Компания заявляла о реализации инвестпроектов в области композитного производства: изготовлении оболочек фюзеляжа и несущих систем для БПЛА, разработке вертолётных беспилотников, а также гибридных моделей.
