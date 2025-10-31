Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
31 октября, 08:42

Поставщик дронов на СВО арестован в Бурятии за хищение денег с госзаказов

Виктор Яньков. Фото: © Telegram / Минпромторг Бурятии

Советский районный суд Улан‑Удэ арестовал гендиректора ООО «Аэроком» по делу о хищении бюджетных средств, выделенных Бурятией на поставку комплексов БПЛА для Минобороны РФ в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс‑служба суда.

По версии следствия, руководитель компании Виктор Яньков присвоил деньги, предназначенные для реализации контракта на беспилотные комплексы. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, мера пресечения — заключение под стражу до 12 декабря. Отмечается, что постановление пока не вступило в законную силу.

ООО «Аэроком» входит в сводный реестр предприятий ОПК. Компания заявляла о реализации инвестпроектов в области композитного производства: изготовлении оболочек фюзеляжа и несущих систем для БПЛА, разработке вертолётных беспилотников, а также гибридных моделей.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Красноярском крае бывший полицейский и сотрудник банка похитили выплаты, предназначавшиеся для вдовы участника СВО. Они знали этого солдата, поэтому убедили женщину занять им денег, но возвращать ничего не стали.

