Поставщик дронов на СВО арестован в Бурятии за хищение денег с госзаказов

Советский районный суд Улан‑Удэ арестовал гендиректора ООО «Аэроком» по делу о хищении бюджетных средств, выделенных Бурятией на поставку комплексов БПЛА для Минобороны РФ в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс‑служба суда.

По версии следствия, руководитель компании Виктор Яньков присвоил деньги, предназначенные для реализации контракта на беспилотные комплексы. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, мера пресечения — заключение под стражу до 12 декабря. Отмечается, что постановление пока не вступило в законную силу.

ООО «Аэроком» входит в сводный реестр предприятий ОПК. Компания заявляла о реализации инвестпроектов в области композитного производства: изготовлении оболочек фюзеляжа и несущих систем для БПЛА, разработке вертолётных беспилотников, а также гибридных моделей.

