Пиксели на новых iPhone Air могут выгорать из-за заводского дефекта

SHOT ПРОВЕРКА выяснила, что часть пользователей в России уже столкнулась с проблемой выгорания пикселей на экранах новых iPhone Air. Опасаться стоит владельцам европейских моделей из первой партии поставок.

Как сообщили в одном из авторизованных сервисных центров, дефект связан с качеством дисплеев — часть устройств получила панели с пониженной устойчивостью к выгоранию.

Ранее пользователь иностранного форума пожаловался, что экран его iPhone Air выгорел менее чем за месяц эксплуатации. По его версии, причиной могла стать функция Always on Display, которая постоянно отображает время и уведомления на заблокированном экране.