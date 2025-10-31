Россия и США
31 октября, 08:35

Пиксели на новых iPhone Air могут выгорать из-за заводского дефекта

Обложка © Peerapon Boonyakiat/SOPA Images via ZUMA Press Wire

SHOT ПРОВЕРКА выяснила, что часть пользователей в России уже столкнулась с проблемой выгорания пикселей на экранах новых iPhone Air. Опасаться стоит владельцам европейских моделей из первой партии поставок.

Как сообщили в одном из авторизованных сервисных центров, дефект связан с качеством дисплеев — часть устройств получила панели с пониженной устойчивостью к выгоранию.

Ранее пользователь иностранного форума пожаловался, что экран его iPhone Air выгорел менее чем за месяц эксплуатации. По его версии, причиной могла стать функция Always on Display, которая постоянно отображает время и уведомления на заблокированном экране.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Марина Фещенко
