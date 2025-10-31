Актёр Андрей Свиридов может потерять стопу из-за обычного перелома пальца

Актёру Андрею Свиридову грозит ампутация стопы из-за осложнений, вызванных тяжёлой формой диабета. Проблемы со здоровьем у 50-летнего артиста начались несколько лет назад после перелома пальца, сообщает Telegram-канал Mash.

Из-за повышенного уровня сахара в крови рана долго не заживала, что привело к развитию инфекции. В итоге Свиридову ампутировали большой палец, однако воспаление распространилось на костную ткань, и врачи диагностировали остеомиелит.

В настоящее время у актёра развилась «диабетическая стопа», характеризующаяся появлением незаживающих язв на коже, которые часто приводят к ампутации. Артист проходит обследование, чтобы определить оптимальный способ спасения ноги.

