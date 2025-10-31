В Москве умер «‎звёздный» советский физик из фильма «Призвание»

В Москве на 82-м году жизни скончался известный физик, доктор физико-математических наук Андрей Демьянов. О его смерти сообщили в НИИЯФ имени Скобельцына МГУ, где он много лет руководил лабораторией сильных взаимодействий.

«С прискорбием сообщаем, что 27 октября ушел из жизни заведующий лабораторией Андрей Иванович Демьянов», — говорится в сообщении института.

Демьянов внёс заметный вклад в изучение взаимодействий адронов и ядер в космических лучах и на ускорителях. Он был соавтором классической монографии «Ядерно-каскадный процесс в плотном веществе», которая считается фундаментальной для экспериментальной физики высоких энергий. Интересно, что в юности учёный снялся в кино — он появился в фильмах «Призвание» и «Пять дней — пять ночей», но впоследствии полностью посвятил себя науке.

А ранее сегодня стало известно, что в возрасте 75 лет скончался заслуженный артист России Анатолий Меньщиков после почти пятидесяти лет служения в Театре Вахтангова. Он сыграл около ста ролей, включая знаменитого унтер-офицера Лорио в «Мадемуазель Нитуш», которого исполнил более 400 раз в дуэте с Марией Ароновой.