31 октября, 09:21

Отец дагестанца из «Манчестер Юнайтед» заявил, что сын не менял гражданство на российское

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ amir_ibra7

Отец футболиста академии «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Амира Ибрагимова прокомментировал информацию о возможной смене сыном спортивного гражданства с британского на российское. Черим Ибрагимов не подтвердил эту информацию, сообщает Odds.ru.

«На данный момент Амир концентрируется на игре в клубе. А дальше будет видно», — заявил Ибрагимов-старший.

Известно, что молодой игрок «Манчестер Юнайтед» имеет двойное гражданство — российское и британское. Ранее он играл за сборную Англии до 16 лет. Семья футболиста переехала туда из Буйнакска, когда спортсмену было 11 лет.

Ранее сообщалось, что Амир Ибрагимов изменил спортивное гражданство, эти данные якобы уже зарегистрированы в системе ФИФА. Такое решение позволило бы уроженцу Дагестана выступать за российские сборные.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

