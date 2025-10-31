Россия и США
31 октября, 09:24

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» обязали отдать благотворительному фонду ₽106 млн

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Арбитражный суд Башкортостана вынес решение в отношении хоккейного клуба «Салават Юлаев», который теперь должен выплатить задолженность благотворительному фонду «Урал» президента региона Муртазы Рахимова. Называется сумма в 106 миллионов рублей. Об этом пишет «Постньюс».

До этого стороны пришли к мировому соглашению, однако «Салават Юлаев» признал только свой долг по займу в размере 100 миллионов рублей. Теперь клуб обязан также возместить истцу судебные расходы (302 тысячи рублей) и проценты по долгу, которые начислялись с февраля текущего года.

Ранее Федерация хоккея России и автохолдинг «Рольф» заключили соглашение о сотрудничестве. Его подписали Роман Ротенберг и владелец компании Умар Кремлёв. Стороны договорились развивать хоккейную инфраструктуру, поддерживать сборную и помогать юным спортсменам в регионах.

