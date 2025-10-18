Уфимский «Салават Юлаев» потерпел пятое поражение кряду в матче с ХК «Трактор»

Челябинский «Трактор» одолел уфимский «Салават Юлаев» со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это стало пятым кряду поражением хоккейного клуба из Уфы.

Егор Коршков вывел хозяев вперёд на 45-й минуте. Через три минуты Евгений Кулик восстановил равенство, однако победную точку поставил бывший игрок уфимцев Джош Ливо на 58-й.

«Трактор» с 20 очками в 17 матчах занимает пятое место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 8 очками находится в самом конце таблицы, на 11-й строчке.

Ранее голкиперы ХК «Авангард» и «Адмирал» сошлись в драке прямо во время матча. Это случилось в третьем периоде, когда оба вратаря неожиданно поехали в центр арены, скинув с себя краги и маски. Бой продолжался около минуты, после чего оба спортсмена отправились подумать над своим поведением на скамейке.