31 октября, 09:32

Гендиректора Дорожной службы Иркутской области арестовали за хищение 14,6 млн

Обложка © Life.ru

Генеральный директор АО «Дорожная служба Иркутской области» заключён под стражу по обвинению в хищении бюджетных средств на сумму свыше 14,6 млн рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

Он обвиняется в мошенничестве группой лиц при исполнении контракта на строительство инфраструктуры для особой экономической зоны в Слюдянском районе.

Параллельно арестован гендиректор ООО «ДСИО», подозреваемый в получении крупных взяток при выполнении того же госконтракта. Оба обвиняемых будут содержаться под стражей до 27 декабря, тогда как их соучастникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для владелицы сети магазинов «Пир морей» Марии Ахмадишиной, обвиняемой в мошенничестве на сумму 300 миллионов рублей. Уголовное дело включает 12 эпизодов, а заявления от потерпевших поступили от десятков жителей Перми, Свердловской области и Москвы.

