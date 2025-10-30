В Екатеринбурге арестовали бизнесвумен, обвиняемую в мошенничестве на ₽300 миллионов
Обложка © Life.ru
Октябрьский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу владелицу сети магазинов «Пир морей» Марию Ахмадишину, обвиняемую в мошенничестве на сумму около 300 миллионов рублей. Как сообщает URA.ru со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам, против предпринимательницы возбуждено уголовное дело по 12 эпизодам, а заявления в правоохранительные органы подали десятки жителей Перми, Свердловской области и Москвы.
По данным издания, Ахмадишина предлагала пострадавшим вложить средства в производство рыбных деликатесов, демонстрируя в качестве доказательств фотографии складов, накладные документы и проводя презентации с дорогими морепродуктами. Однако после получения денежных средств женщина прекратила общение, а инвесторы не получили обещанных дивидендов.
Она была задержана 27 октября, на следующий день ей предъявили официальное обвинение, а 29 октября суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 ноября. Мария Ахмадишина свою вину полностью отрицает. Официальные комментарии от правоохранительных органов Свердловской области по данному делу пока не поступали.
