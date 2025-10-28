Многократную чемпионку мира по биатлону Жюлию Симон вновь подозревают в кражах

Сёстры Анаис и Хлоэ Шевалье, а также Каролин Коломбо и Лу Жанмонно сообщили о пропаже наличных и ценных предметов в период, когда выступали вместе с Симон. Официальных заявлений в полицию от спортсменок пока не поступало. Тем не менее новые эпизоды могут быть связаны с предыдущими подозрениями в отношении Жюлии Симон, вокруг которой уже разгорелся скандал после обвинений в краже денег у коллег по сборной.