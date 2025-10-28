Россия и США
Многократную чемпионку мира по биатлону Жюлию Симон вновь подозревают в кражах

Обложка © ТАСС / IMAGO/Pauline Figuet / SPP

Многократная чемпионка мира по биатлону француженка Жюлию Симон заподозрили в новых кражах. По данным издания L’Equipe, деньги и ценные вещи пропадали у её бывших напарниц по команде.

Сёстры Анаис и Хлоэ Шевалье, а также Каролин Коломбо и Лу Жанмонно сообщили о пропаже наличных и ценных предметов в период, когда выступали вместе с Симон. Официальных заявлений в полицию от спортсменок пока не поступало. Тем не менее новые эпизоды могут быть связаны с предыдущими подозрениями в отношении Жюлии Симон, вокруг которой уже разгорелся скандал после обвинений в краже денег у коллег по сборной.

Французскую биатлонистку Симон приговорили к тюремному сроку с отсрочкой за кражу

Ранее Симон оказалась в центре скандала: её обвиняют в краже и мошенничестве с банковской картой. Прокуратура подтвердила, что дело получило официальный ход, а заседание суда назначено на 24 октября. Следствие установило троих потерпевших, в том числе бывшую напарницу Симон по сборной Жюстин Бреза-Буше.

