Обманувшая более 30 семей турагент пыталась сменить фамилию и сбежать из России

Турагент из Нижнего Новгорода Татьяна Вайс, подозреваемая в мошенничестве более чем на 10 миллионов рублей, предприняла попытку сменить фамилию. Это было сделано с целью уклонения от домашнего ареста и выезда за пределы страны, сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, до середины октября, находясь под домашним арестом, женщина продолжала мошенническую схему продажи туров. Она вводила в заблуждение клиентов, заявляя о резком росте цен на путёвки (например, с 410 до 683 тысяч рублей), игнорируя факт фиксации стоимости при бронировании. В результате около 30 семей потеряли более 20 миллионов рублей, доверившись турагенту.

Пострадавшие подали коллективное заявление в полицию, утверждая, что женщина планировала сменить фамилию и покинуть страну.

Ранее сообщалось, что десятки россиян не смогли поехать в отпуск, несмотря на оплаченные туры через крупное тургагентство. Организацию проверяют на предмет мошенничества, общая сумма ущерба — более 10 миллионов рублей.