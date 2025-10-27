Россия и США
27 октября, 15:21

Обманувшая более 30 семей турагент пыталась сменить фамилию и сбежать из России

Татьяна Вайс. Обложка © SHOT

Турагент из Нижнего Новгорода Татьяна Вайс, подозреваемая в мошенничестве более чем на 10 миллионов рублей, предприняла попытку сменить фамилию. Это было сделано с целью уклонения от домашнего ареста и выезда за пределы страны, сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, до середины октября, находясь под домашним арестом, женщина продолжала мошенническую схему продажи туров. Она вводила в заблуждение клиентов, заявляя о резком росте цен на путёвки (например, с 410 до 683 тысяч рублей), игнорируя факт фиксации стоимости при бронировании. В результате около 30 семей потеряли более 20 миллионов рублей, доверившись турагенту.

Пострадавшие подали коллективное заявление в полицию, утверждая, что женщина планировала сменить фамилию и покинуть страну.

Ранее сообщалось, что десятки россиян не смогли поехать в отпуск, несмотря на оплаченные туры через крупное тургагентство. Организацию проверяют на предмет мошенничества, общая сумма ущерба — более 10 миллионов рублей.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

