Рысь запуталась и застряла в колючей проволоке на заводе в Челябинске

В Челябинске рысь запуталась и застряла в колючей проволоке. По информации SHOT, животное было обнаружено на заборе «Завода трубопроводной арматуры». Дикая кошечка может быть ранена.

Застрявшая рысь. Фото © SHOT

Предположительно, рысь пыталась согреться и залезла на трубу теплотрассы. На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники зоопарка, которые планируют усыпить животное, чтобы безопасно снять его с проволоки.

В начале месяца Life.ru рассказывал, как в Ростовской области спасатели разобрали стену пристройки, чтобы освободить застрявшего щенка по кличке Лаки с переломанными лапами, которого обнаружили местные жители. Бедолагу вызволили и передали ветеринарам — те стабилизировали его состояние и выходили.