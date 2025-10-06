В Ростовской области разобрали стену, чтобы спасти застрявшего под ней щенка

Спасатели в Ростовской области разобрали стену пристройки, чтобы освободить застрявшего там щенка. Об операции по спасению травмированного животного рассказал Don Mash.

Спасение застрявшего под стеной щенка. Видео © Telegram / Don Mash

Щенка с переломанными лапами в крайне ослабленном состоянии обнаружили жители населённого пункта. Прибывшие на вызов спасатели, оценив обстановку, приняли решение разобрать часть кирпичной кладки для спасения животного. Сейчас состояние щенка по кличке Лаки стабилизировалось — за его здоровьем следят ветеринарные врачи.