Королеву красоты нашли растерзанной в лесу, убийцу обвинили в надругательстве над телом

В США предъявили обвинения мужчине, которого подозревают в похищении и убийстве победительницы конкурса «Мисс Пенсильвания США» Кады Скотт. Об этом сообщает People со ссылкой на материалы полиции.

Скотт пропала 4 октября после работы, вскоре её семья сообщала о телефонных угрозах от неизвестных. 15 октября полиция задержала 21‑летнего Кеона Кинга — знакомого девушки, с которым она общалась перед исчезновением. Через три дня тело Скотт обнаружили в лесу недалеко от Филадельфии. Рядом нашли сгоревший автомобиль, в котором, по версии следствия, преступник перевозил тело.

Кингу предъявлены обвинения в убийстве, ограблении, краже, поджоге, хранении оружия, уничтожении улик и надругательстве над телом. Правоохранители также установили, что ранее в этом году он фигурировал в деле о похищении и удушении, однако тогда обвинения были сняты.

Ранее в Оренбургской области психопат задушил учительницу физкультуры в её машине, а затем попытался обставить всё так, как будто она погибла в аварии. Вместе с её телом он доехал до черты города, где инсценировал ДТП, а потом сбежал.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.