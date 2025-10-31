Как спланировать семейный бюджет в декабре, чтобы январь не стал «чёрным», — советы от экономиста
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DexonDee
Грамотное планирование семейного бюджета в декабре позволяет избежать финансовых проблем в январе. Такую стратегию в беседе с Life.ru предложил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.
Декабрь — это не только время чудес и подарков, но и серьёзное испытание для семейного кошелька. Эмоции и предпраздничная суета часто заставляют нас тратить больше, чем мы можем себе позволить. Результат — тяжёлый январь, начинающийся с долгов и строгой экономии. Чтобы этого избежать, к финансам в последний месяц года нужно подойти с чётким планом.
Эксперт предлагает пошаговую стратегию, которая поможет встретить праздники с радостью, а новый год — без долгов. Прежде чем что-либо покупать, нужно понять свою отправную точку.
Первый этап — честная инвентаризация и приоритеты
- Подсчитайте все доходы. Сложите всё: декабрьские зарплаты, возможные премии, 13-ю зарплату.
- Определите «резервы на Новый год». Это сумма, которую вы готовы потратить на все праздники без ущерба для обязательных январских платежей (ипотека/аренда, коммуналка, кредиты, детский сад, курсы). Идеально — сразу.
- Составьте «Праздничную карту расходов». Выпишите все предстоящие траты. Разбейте их на категории (подарки, праздничный стол, развлечения и прочее).
Второй этап — стратегия умных покупок: когда план есть, пора действовать тактически
- Планируйте покупки заранее и ищите выгоду. Составили список — держитесь его. Это спасёт от импульсивных трат. Многие вещи (например, типовые подарки для коллег) можно выгодно купить оптом.
- Используйте способ распределения подарков «Тайный Санта». В кругу друзей или коллег договоритесь дарить подарки по жребию.
- Подарки своими руками или впечатления. Самодельный торт, сертификат на домашнее варенье — такие подарки обладают огромной личной ценностью.
- Потенциал сообщества. Совместное финансирование дорогого подарка от всей семьи или общее праздничное застолье, где каждый гость приносит своё фирменное блюдо, значительно снижает нагрузку на бюджет.
Фото © freepik / senivpetro
Третий этап — защита от будущего и вредных привычек
Самая большая ошибка — жить в декабре по принципу «Праздник сейчас, разберёмся потом».
«Ваш главный враг — кредитка. Ни в коем случае не оплачивайте праздничные радости кредитной картой в надежде расплатиться в январе. Правило простое: тратьте только те деньги, которые у вас уже есть. Если хотите сделать дорогой подарок, начните откладывать на него ещё в ноябре», — рассказал экономист.
- Откладывайте заранее. Идеальная практика — откладывать 7–15% от каждой зарплаты в месяц на специальный «праздничный» счёт.
- Отказ от ненужного. Пересмотрите свои регулярные траты (подписки, спонтанные покупки) и на время откажитесь от того, чем не пользуетесь.
- Заложите «финансовую подушку» для января. Декабрь заканчивается, а жизнь — нет.
Ранее Life.ru писал о предложении создать мобильное приложение или чат-бот «Новогодний контроль цен». Согласно инициативе, граждане смогут оперативно сообщать о завышении стоимости праздничных товаров, отправляя фотографии ценников на продукты для новогоднего стола, включая мясо, рыбу, овощи, цитрусовые, шампанское и конфеты.
Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.