Как спланировать семейный бюджет в декабре, чтобы январь не стал «чёрным», — советы от экономиста

Грамотное планирование семейного бюджета в декабре позволяет избежать финансовых проблем в январе. Такую стратегию в беседе с Life.ru предложил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.

Декабрь — это не только время чудес и подарков, но и серьёзное испытание для семейного кошелька. Эмоции и предпраздничная суета часто заставляют нас тратить больше, чем мы можем себе позволить. Результат — тяжёлый январь, начинающийся с долгов и строгой экономии. Чтобы этого избежать, к финансам в последний месяц года нужно подойти с чётким планом. Пётр Щербаченко Доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Эксперт предлагает пошаговую стратегию, которая поможет встретить праздники с радостью, а новый год — без долгов. Прежде чем что-либо покупать, нужно понять свою отправную точку.

Первый этап — честная инвентаризация и приоритеты

Подсчитайте все доходы. Сложите всё: декабрьские зарплаты, возможные премии, 13-ю зарплату. Определите «резервы на Новый год». Это сумма, которую вы готовы потратить на все праздники без ущерба для обязательных январских платежей (ипотека/аренда, коммуналка, кредиты, детский сад, курсы). Идеально — сразу. Составьте «Праздничную карту расходов». Выпишите все предстоящие траты. Разбейте их на категории (подарки, праздничный стол, развлечения и прочее).

Второй этап — стратегия умных покупок: когда план есть, пора действовать тактически

Планируйте покупки заранее и ищите выгоду. Составили список — держитесь его. Это спасёт от импульсивных трат. Многие вещи (например, типовые подарки для коллег) можно выгодно купить оптом. Используйте способ распределения подарков «Тайный Санта». В кругу друзей или коллег договоритесь дарить подарки по жребию. Подарки своими руками или впечатления. Самодельный торт, сертификат на домашнее варенье — такие подарки обладают огромной личной ценностью. Потенциал сообщества. Совместное финансирование дорогого подарка от всей семьи или общее праздничное застолье, где каждый гость приносит своё фирменное блюдо, значительно снижает нагрузку на бюджет.

Третий этап — защита от будущего и вредных привычек

Самая большая ошибка — жить в декабре по принципу «Праздник сейчас, разберёмся потом».

«Ваш главный враг — кредитка. Ни в коем случае не оплачивайте праздничные радости кредитной картой в надежде расплатиться в январе. Правило простое: тратьте только те деньги, которые у вас уже есть. Если хотите сделать дорогой подарок, начните откладывать на него ещё в ноябре», — рассказал экономист.

Откладывайте заранее. Идеальная практика — откладывать 7–15% от каждой зарплаты в месяц на специальный «праздничный» счёт. Отказ от ненужного. Пересмотрите свои регулярные траты (подписки, спонтанные покупки) и на время откажитесь от того, чем не пользуетесь. Заложите «финансовую подушку» для января. Декабрь заканчивается, а жизнь — нет.

