31 октября, 11:07

Как спланировать семейный бюджет в декабре, чтобы январь не стал «чёрным», — советы от экономиста

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DexonDee

Грамотное планирование семейного бюджета в декабре позволяет избежать финансовых проблем в январе. Такую стратегию в беседе с Life.ru предложил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.

Декабрь — это не только время чудес и подарков, но и серьёзное испытание для семейного кошелька. Эмоции и предпраздничная суета часто заставляют нас тратить больше, чем мы можем себе позволить. Результат — тяжёлый январь, начинающийся с долгов и строгой экономии. Чтобы этого избежать, к финансам в последний месяц года нужно подойти с чётким планом.

Пётр Щербаченко

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Эксперт предлагает пошаговую стратегию, которая поможет встретить праздники с радостью, а новый год — без долгов. Прежде чем что-либо покупать, нужно понять свою отправную точку.

Первый этап — честная инвентаризация и приоритеты

  • Подсчитайте все доходы. Сложите всё: декабрьские зарплаты, возможные премии, 13-ю зарплату.

  • Определите «резервы на Новый год». Это сумма, которую вы готовы потратить на все праздники без ущерба для обязательных январских платежей (ипотека/аренда, коммуналка, кредиты, детский сад, курсы). Идеально — сразу.

  • Составьте «Праздничную карту расходов». Выпишите все предстоящие траты. Разбейте их на категории (подарки, праздничный стол, развлечения и прочее).

Второй этап — стратегия умных покупок: когда план есть, пора действовать тактически

  • Планируйте покупки заранее и ищите выгоду. Составили список — держитесь его. Это спасёт от импульсивных трат. Многие вещи (например, типовые подарки для коллег) можно выгодно купить оптом.

  • Используйте способ распределения подарков «Тайный Санта». В кругу друзей или коллег договоритесь дарить подарки по жребию.

  • Подарки своими руками или впечатления. Самодельный торт, сертификат на домашнее варенье — такие подарки обладают огромной личной ценностью.

  • Потенциал сообщества. Совместное финансирование дорогого подарка от всей семьи или общее праздничное застолье, где каждый гость приносит своё фирменное блюдо, значительно снижает нагрузку на бюджет.
Фото © freepik / senivpetro

Третий этап — защита от будущего и вредных привычек

Самая большая ошибка — жить в декабре по принципу «Праздник сейчас, разберёмся потом».

«Ваш главный враг — кредитка. Ни в коем случае не оплачивайте праздничные радости кредитной картой в надежде расплатиться в январе. Правило простое: тратьте только те деньги, которые у вас уже есть. Если хотите сделать дорогой подарок, начните откладывать на него ещё в ноябре», — рассказал экономист.

  • Откладывайте заранее. Идеальная практика — откладывать 7–15% от каждой зарплаты в месяц на специальный «праздничный» счёт.

  • Отказ от ненужного. Пересмотрите свои регулярные траты (подписки, спонтанные покупки) и на время откажитесь от того, чем не пользуетесь.

  • Заложите «финансовую подушку» для января. Декабрь заканчивается, а жизнь — нет.
Ранее Life.ru писал о предложении создать мобильное приложение или чат-бот «Новогодний контроль цен». Согласно инициативе, граждане смогут оперативно сообщать о завышении стоимости праздничных товаров, отправляя фотографии ценников на продукты для новогоднего стола, включая мясо, рыбу, овощи, цитрусовые, шампанское и конфеты.

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
