Бывший завод GM в Петербурге начнёт выпуск автомобилей в 2026 году, заявил Мантуров

Экс-завод General Motors в Санкт-Петербурге, прекративший работу в 2015 году, возобновит производство автомобилей полного цикла в 2026-м. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА «Новости».

«Переориентировали и работу бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге — он был остановлен ещё в 2015 году, фактически переоборудовали эту площадку с нуля, а со следующего года там также будет запущено производство автомобилей по полному циклу», — отметил Мантуров.

По его словам, завершаются переговоры с инвесторами по площадкам в Шушарах и Нижнем Новгороде.

Завод General Motors в Санкт-Петербурге был запущен в 2008 году, на предприятии осуществлялась сборка популярных моделей Chevrolet и Opel, принадлежавших в то время GM. Однако весной 2015 года компания решила остановить производственный процесс и полностью законсервировать сборочный цех. В 2020 году завод перешёл в собственность российской структуры Hyundai, которая в начале 2024 года продала свои российские активы, включая основной завод в Петербурге и бывшую площадку GM, компании «Арт-Финанс» (материнской компании «Автомобильного завода АГР»).

Ранее Денис Мантуров обозначил основную задачу утильсбора. Министр пояснил, что правительство России не преследует цель «закрыть» автомобильный рынок с помощью утилизационного сбора, понимая важность здоровой конкуренции для развития отечественного автопрома. По его словам задача сбора — сделать производство комплектующих внутри страны более выгодным, нежели прямые закупки деталей из-за рубежа.