Навестившая челябинских заводчан рысь оказалась домашней

Рысь, обнаруженная на ограждении завода трубопроводной арматуры в Челябинске, вероятно, ранее содержалась в неволе, сообщает URA.ru со ссылкой на министерство экологии региона. По данным ведомства, животное демонстрировало нехарактерное для дикой природы поведение: спокойно реагировало на людей.

Неподалёку от хищника были обнаружены куриные кости, возможно, оставшиеся после сытной трапезы. Рысь сидела на заборе с колючей проволокой, опираясь на теплотрассу, и не проявляла признаков агрессии. Очевидцы предположили, что животное застряло, однако при приближении охотинспектора незваный гость легко спрыгнул за ограждение и скрылся с территории предприятия.

«Следов шерсти и крови на проволоке не обнаружено — это говорит о том, что рысь не ранена», — подчеркнули в минэкологии.

Ранее Life.ru сообщал, что рысь запуталась и застряла в колючей проволоке на заводе в Челябинске. Предположительно, рысь пыталась согреться и залезла на трубу теплотрассы. На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники зоопарка, которые планировали усыпить животное, чтобы безопасно снять его с проволоки. Однако этого не потребовалось.