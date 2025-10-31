Лукашенко описал единственный сценарий для вступления Белоруссии в войну

Белоруссия не даст втянуть себя в войну, если не подвергнется агрессии извне. Такое обещание дал президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

Белорусский лидер пояснил, что мы живём в непростое время, когда от стойкости людей зависит будущее следующих поколений. Он добавил, что сейчас в мире «пятьдесят с лишним конфликтов и войн», и он бы не хотел, чтобы Белоруссии оказался втянут «в 51-й».

«То, что мы не хотим воевать, что мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, это я вам обещаю. Это как раз главная задача президента и власти», — сказал Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко прокомментировал размещение российского ракетного комплекса «Орешник» на территории республики, назвав этот шаг вынужденным. Он напомнил, что пять стран Европы анонсировали планы по размещению ракетных систем средней дальности, на фоне чего Минск должен принять меры для защиты национальных интересов.