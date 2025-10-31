Военный эксперт оценил возможность захода Армии России в Черниговскую область

Военный эксперт Алексей Живов заявил о вероятности возобновления активных действий ВС России на украинской территории, а именно с направления Черниговской области. Эксперт подчеркнул, что данный сценарий становится актуальным в свете изменившейся обстановки.

Живов отметил, что российская армия располагает достаточным потенциалом для захода в Черниговскую область с последующим наступлением на Киев. Подобное развитие событий, по его мнению, может быть реализовано в случае, если президент РФ Владимир Путин примет решение о необходимости принуждения Украины к заключению всеобъемлющего мирного соглашения.

«Конечно, армия сможет войти туда при поддержке авиации. У Вооружённых сил России есть сейчас резервы и средства для осуществления этой операции», — пояснил специалист в беседе с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что ВС России смогут бомбить Киев из Черниговской области. По словам военкора Александра Сладкова, удары по столице могут осуществляться не дорогими крылатыми ракетами, а более дешёвыми управляемыми авиабомбами (ФАБ с УМПК).