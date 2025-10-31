«Не ракетами, а ФАБами»: Найден «дешёвый» плацдарм для ударов по Киеву
Военкор Сладков: ВС России смогут бомбить Киев из Черниговской области
Обложка © ГСЧС Украины по Киеву
Российские силы теоретически смогут наносить удары по Киеву с территории Черниговской области, это будет дешевле, заявил военный корреспондент Александр Сладков в своём Telegram-канале. Он отметил, что в Черниговской области нет выраженной фортификационной линии, а регион граничит с Киевской областью.
Сладков также предположил, что удары по столице могут осуществляться не дорогими крылатыми ракетами, а более дешёвыми управляемыми авиабомбами (ФАБ с УМПК), что, по его мнению, экономически целесообразнее.
«Это чтоб бить столицу Украины не дорогостоящими ракетами, а ФАБами с УМПК», — написал Сладков.
Отдельно стоит подчеркнуть, что это мнение корреспондента — не официальное заявление Министерства обороны.
Ранее стало известно, что одна из киевских ТЭЦ была полностью разрушена. В городе тогда была объявлена воздушная тревога, за которой последовали взрывы и сообщения о пожарах.
