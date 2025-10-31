«Мама — Волга. Папы нету»: Губернатор Федорищев записал рэп про путь к возрождению Самары

Самарский губернатор Вячеслав Федорищев, матом уволивший чиновника, снова стал героем соцсетей — на этот раз он решил поразить общественность рэпом. Строчки его творения публикует журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Рэп Федорищева. Видео © Telegram / Юнашев Live

Губернатор Федорищев решил воспеть в рэпе Самару и возможные пути, по которым необходимо пройти, чтобы возродить город и вернуть городу былое величие:

Автомобильная столица — город без дорог. Смотри, Антон, не Дон, а мама — Волга. Папы нету. Индустриальная, но лишь один аэродром. Да сколько объяснять? Читай историю — там есть ответы

Сам трек выполнен в духе старой школы русского рэпа, а подача Федорищева чем-то напоминает раннего Басту. Возможно, при написании вдохновлялся он именно его творчеством. Политик даже заморочился над сведением и эдлибами, чтобы работа выглядела глубже и качественнее.

Кстати, это не первый трек Федорищева. Год назад он выпустил сингл с философскими думами о жизни. Политик размышлял в нём о становлении человека. Кроме того, у губернатора есть целый мини-альбом 2013 года выпуска.