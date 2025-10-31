Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 10:54

«Мама — Волга. Папы нету»: Губернатор Федорищев записал рэп про путь к возрождению Самары

Матом уволивший чиновника губернатор Федорищев записал рэп и стал новым мемом соцсетей

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Обложка © Telegram / Вячеслав Федорищев

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Обложка © Telegram / Вячеслав Федорищев

Самарский губернатор Вячеслав Федорищев, матом уволивший чиновника, снова стал героем соцсетей — на этот раз он решил поразить общественность рэпом. Строчки его творения публикует журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Рэп Федорищева. Видео © Telegram / Юнашев Live

Губернатор Федорищев решил воспеть в рэпе Самару и возможные пути, по которым необходимо пройти, чтобы возродить город и вернуть городу былое величие:

Автомобильная столица — город без дорог.

Смотри, Антон, не Дон, а мама — Волга. Папы нету.

Индустриальная, но лишь один аэродром.

Да сколько объяснять? Читай историю — там есть ответы

Сам трек выполнен в духе старой школы русского рэпа, а подача Федорищева чем-то напоминает раннего Басту. Возможно, при написании вдохновлялся он именно его творчеством. Политик даже заморочился над сведением и эдлибами, чтобы работа выглядела глубже и качественнее.

Губернатор Федорищев, уволивший подчинённого матом, пообещал быть вежливым ещё 10 дней
Губернатор Федорищев, уволивший подчинённого матом, пообещал быть вежливым ещё 10 дней

Кстати, это не первый трек Федорищева. Год назад он выпустил сингл с философскими думами о жизни. Политик размышлял в нём о становлении человека. Кроме того, у губернатора есть целый мини-альбом 2013 года выпуска.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Вячеслав Федорищев
  • Общество
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar