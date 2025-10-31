«Мама — Волга. Папы нету»: Губернатор Федорищев записал рэп про путь к возрождению Самары
Матом уволивший чиновника губернатор Федорищев записал рэп и стал новым мемом соцсетей
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Обложка © Telegram / Вячеслав Федорищев
Самарский губернатор Вячеслав Федорищев, матом уволивший чиновника, снова стал героем соцсетей — на этот раз он решил поразить общественность рэпом. Строчки его творения публикует журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.
Рэп Федорищева. Видео © Telegram / Юнашев Live
Губернатор Федорищев решил воспеть в рэпе Самару и возможные пути, по которым необходимо пройти, чтобы возродить город и вернуть городу былое величие:
Автомобильная столица — город без дорог.
Смотри, Антон, не Дон, а мама — Волга. Папы нету.
Индустриальная, но лишь один аэродром.
Да сколько объяснять? Читай историю — там есть ответы
Сам трек выполнен в духе старой школы русского рэпа, а подача Федорищева чем-то напоминает раннего Басту. Возможно, при написании вдохновлялся он именно его творчеством. Политик даже заморочился над сведением и эдлибами, чтобы работа выглядела глубже и качественнее.
Кстати, это не первый трек Федорищева. Год назад он выпустил сингл с философскими думами о жизни. Политик размышлял в нём о становлении человека. Кроме того, у губернатора есть целый мини-альбом 2013 года выпуска.
