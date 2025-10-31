Шестеро детей пропали в Нижнем Новгороде, МВД публикует ориентировки

Шестеро детей пропали в Нижнем Новгороде, их разыскивает полиция, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Трое мальчиков и трое девочек сбежали 30 октября.

Список пропавших:

1. Тюрина Полина Сергеевна (2012 г. р.) Приметы: худощавого телосложения, на руках царапины, волосы крашенные рыжие. Одежда: чёрные широкие штаны, голубая светлая куртка, бежевые кроссовки. 2. Стариков Александр Сергеевич (2017 г. р.) Приметы: на вид 7 лет, рост 119 см. Одежда: серая шапка, тёмно-синяя куртка, чёрные штаны. 3. Стариков Степан Сергеевич (2015 г. р.) Приметы: на вид 10 лет, рост 130 см, среднего телосложения. Одежда: красная куртка с чёрной отделкой на рукавах, синие джинсы, кроссовки тёмно-синего цвета.

Пропавшие дети. Фото © ГУ МВД России по Нижегородской области

4. Белозерова Вероника Анатольевна (2012 г. р.) Приметы: на вид 14–15 лет, рост 171 см, плотного телосложения, волосы русые ниже плеч. Одежда: зелёная куртка, тёмно-серые джинсы, светлые кроссовки. 5. Бурнаева Арина Саидовна (2011 г. р.) Приметы: на вид 13–14 лет, рост 162 см, худощавого телосложения, волосы русые длинные. Одежда: чёрные широкие брюки, чёрная куртка с коричневым мехом внутри, чёрные ботинки. 6. Бурнаев Артемий Саидович (2016 г. р.) Приметы: на вид 9 лет, рост 133 см, волосы русые, среднего телосложения. Одежда: чёрная шапка, красная куртка с чёрным воротником, чёрные штаны, кроссовки тёмно-розового цвета.

Пропавшие дети. Фото © ГУ МВД России по Нижегородской области

Сообщать о местонахождении детей полиция просит по телефонам: 8 (831) 268-61-10;

8 (831) 268-61-11;

8 (831) 268-43-00;

по каналу связи 02 или 102 (с мобильного телефона).

Напомним, что только за лето 2025 года в регионах России пропало 253 ребёнка. Из общего числа пропавших живыми были найдены 227 детей, ещё 15 погибли. 87 случаев исчезновения пришлось на июнь, 82 — на июль и 84 — на август.