Украинский военный вырвался в Венгрию с Закарпатья, протаранив автомобилем два шлагбаума на границе. Об этом сообщает в соцсети местный журналист Виталий Глагола, публикуя кадры с КПП. По предварительной информации, сбежавшим оказался украинский адвокат, мобилизованный в июне 2025 года в ВСУ.

Военный ВСУ сбежал в Венгрию. Видео © Виталий Глагола

Военному попытался преградить путь кто-то из пограничников, но украинец не стал останавливать машину и лишь набрал скорость. Пострадавший получил незначительные травмы, успев отбежать. Утверждается, что инцидент произошёл 30 октября на КПП «Велика Паладь – Надьгодош».

«Отчаянный поступок, но показатель времени. Люди доведены до предела: где-то стреляют в ТЦК, где-то режут шины, где-то переворачивают их машины. Этого человека не остановила даже закрытая граница», — прокомментировал в соцсети поступок бойца ВСУ нардеп Украины Артём Дмитрук.

Ранее сообщалось, что на Украине в Кременчугском районном территориальном центре комплектования произошла стрельба с ранением двух военнослужащих. Мобилизованный при оформлении документов достал пистолет, переоборудованный из травматического ТТ, и произвёл несколько выстрелов. Его тут же скрутили.