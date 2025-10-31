Кристина Асмус получила травмы на съёмках фильма «Холоп-3»

Актриса Кристина Асмус получила многочисленные травмы во время работы над третьей частью комедийной франшизы «Холоп». Об этом она сообщила в своём аккаунте в социальной сети.

Звезда призналась, что фильм стал для неё самым трюковым проектом за 20-летнюю карьеру, требовалось выполнение сложных элементов с пиротехникой, страховочными тросами и работа на высоте.

«Уже пара месяцев всё моё тело синее, с ушибами, порезами, ссадинами, рассечениями, но клокочет от восторга! Страховочные тросы и защиты, кажется, вросли в кожу, а пиротехнический дым стал частью ДНК», — написала Асмус.

Актриса отметила, что все трюки, кроме автомобильных, выполняет самостоятельно, а на площадке постоянно дежурит бригада скорой медицинской помощи.

«Каждый день (включая два месяца репетиций) дежурит бригада скорой помощи + половина съёмочной группы и камеры на всех репетициях! Защиты, крепления, обувь и даже гидрокостюмы шились на каждого индивидуально (обычно даются из подбора или покупаются). Все трюки (кроме автомобильного) я выполняю сама, но огромная бригада каскадеров десятки раз проверяла их в разных погодных условиях и костюмах», — сообщила кинозвезда.