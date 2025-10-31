Юбилейный форум «‎Сообщество» собрал более 5 тысяч участников

Более пяти тысяч участников, включая представителей других стран, зарегистрировались на юбилейном форуме «Сообщество». Об этом сообщила секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева на открытии пленарной сессии мероприятия.

«Огромное спасибо всем вам за то, что вы сегодня и все эти 20 лет с нами. Этот форум, как уже было сказано, проходит в особый год, год 20-летия Общественной палаты, и, поразмышляв, мы дали ему такое необычное название «Институты гражданского общества: вчера, сегодня, завтра». Значит, будем говорить и о том, что сделано, и о том, чем занимаемся сейчас, и о том, о чём мы с вами мечтаем», — обратилась к гостям Михеева.

По её словам, количество зарегистрированных участников превысило пять тысяч. Михеева назвала эту цифру значимой и подтверждающей, что деятельность форума привлекает внимание общественности — и, соответственно, предполагает большую ответственность. Михеева также отметила, что Общественная палата ежегодно получает десятки тысяч обращений. Каждое из них тщательно рассматривают, стараются вникнуть и оказать помощь.

Кроме того, секретарь ОП РФ подчеркнула, что в палате рады принимать самых разных гостей — представителей законодательных и исполнительных ветвей власти, иностранцев. Михеева считает форум уникальной возможностью организовать дискуссию по самым животрепещущим вопросам.

Форум проходит в преддверии Дня народного единства в национальном центре «Россия». Он ежегодно проводится Общественной палатой РФ с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Тема нынешнего форума — «Институты гражданского общества: вчера, сегодня, завтра».

