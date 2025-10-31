Лукашенко пообещал взимать плату за чистый воздух с «вонючей Европы»

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в будущем Европа будет вынуждена платить республике за чистый воздух. Во время посещения Березинского биосферного заповедника глава государства заметил что в европейских странах нет лесов и болот, как в Белоруссии.

«Настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережём доставшееся нам от бога», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что европейские страны вместо благодарности за чистый воздух, который ветер переносит с белорусской территории, применяют санкционные меры. Политик также отметил, что в Березинском биосферном заповеднике воздух в 300 раз чище, чем в Минске, назвав лес, чистую воду и свежий воздух основными условиями для нормальной жизни.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не будет втянута в военные конфликты при отсутствии внешней агрессии против неё. Белорусский лидер подчеркнул, что в современном мире насчитывается «пятьдесят с лишним конфликтов и войн», и выразил намерение не допустить вовлечения страны в «51-й» из них.