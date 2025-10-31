Россиянин может сесть на 5 лет за тайный ввоз браслетов Cartier из Кувейта в обуви

Сотрудники домодедовской таможни обнаружили два ювелирных изделия Cartier общей стоимостью 2,4 миллиона рублей, спрятанные в обуви пассажира, прибывшего из Кувейта. Об этом сообщает пресс-служба таможенной службы.

Россиянин был задержан при выборочном контроле в «зелёном коридоре», где в его кроссовке нашли незадекларированные браслеты, завёрнутые в носок. Он утверждает, что браслеты ему передала девушка для перевозки в Москву. Нарушитель пояснил, что считал украшения поддельными и не знал их реальной стоимости.

Экспертиза установила, что изделия изготовлены из золота 750 пробы с бриллиантами. Возбуждено уголовное дело о контрабанде (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), которое предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Домодедово задержана 32-летняя гражданка РФ, прибывшая рейсом из Дубая и пытавшаяся провезти через таможенную границу ювелирные изделия общей стоимостью 5 миллионов рублей. При прохождении «зелёного» коридора в ручной клади пассажирки были обнаружены 17 предметов luxury-брендов, включая изделия Cartier, Hermes, Van Cleef and Arpels, Casa Gi и Rolex.