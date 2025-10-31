Полиция Нижнего Новгорода разыскала шестерых сбежавших из интерната детей

Как уточняется в сообщении, трое мальчиков и три девочки были обнаружены в одном из районов города сегодня около 13:00 благодаря помощи неравнодушных граждан. В настоящее время все дети находятся в отделе полиции, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Напомним, что заявление о пропаже шестерых воспитанников соцучреждения поступило в правоохранительные органы вчера вечером в 18:18.