Полиция Нижнего Новгорода разыскала шестерых сбежавших из интерната детей
Обложка © Telegram / Полиция Нижегородской области
Полицейские Нижнего Новгорода разыскали шестерых несовершеннолетних, которые накануне пропали из интерната. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Как уточняется в сообщении, трое мальчиков и три девочки были обнаружены в одном из районов города сегодня около 13:00 благодаря помощи неравнодушных граждан. В настоящее время все дети находятся в отделе полиции, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Напомним, что заявление о пропаже шестерых воспитанников соцучреждения поступило в правоохранительные органы вчера вечером в 18:18.
