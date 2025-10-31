В Краснодарском крае объяснили запрет проезда электрокаров по Крымскому мосту

Запрет на проезд электромобилей и гибридного транспорта по Крымскому мосту, который вступит в силу с третьего ноября, вводится по рекомендации антитеррористической комиссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на власти Краснодарского края, со стороны которого будет действовать ограничение на въезд.

Напомним, вчера стало известно, что с 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, на участке дороги А-290 Новороссийск — Керчь (от развязки на станицу Тамань до моста), согласно распоряжению губернатора Вениамина Кондратьева. Автомобилистам рекомендовано воспользоваться сухопутным маршрутом через Таганрог до Джанкоя.